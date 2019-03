Migranti: media, 5 gli arrestati sul mercantile Fonti, non sono state usate armi durante il dirottamento

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 28 MAR - Sarebbero cinque le persone arrestate a bordo del mercantile El Hiblu.1 dirottato ieri verso Malta ed arrivato stamani nel porto della Valletta dopo l'irruzione delle forze speciali maltesi che hanno ripreso il controllo della nave quando era ancora fuori delle acque territoriali dell'isola. Lo riporta l'edizione online del Times of Malta indicando che i cinque saranno probabilmente accusati di aver usato la forza per prendere illegalmente il comando della nave e dirottarla.



Fonti del quotidiano indicano che nel corso del dirottamento non è stata usata alcuna arma ma che l'equipaggio, in minoranza numerica, ha sentito di non avere altra scelta che accettare gli ordini.(ANSAmed).