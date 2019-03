Migranti: Libia, salvato neonato di due giorni

IL CAIRO - Nel fornire dettagli di un salvataggio di migranti avvenuto martedì sera al largo della Libia, la Guardia costiera libica ha sottolineato che in quell'operazione ha salvato anche un neonato di appena due giorni. Il salvataggio era stato segnalato mercoledì dall'Unhcr indicando in 114 il numero di migranti recuperati. Ora, sulla propria pagina Facebook, la Guardia costiera libica precisa che i migranti "di differenti nazionalità africane" tratti in salvo verso le 22 circa 45 miglia a nord di Khoms erano 117, tra cui 15 donne e 18 bambini. Uno di questi "aveva solo due giorni" e la madre si era imbarcata sul gommone il giorno dopo aver dato alla luce il piccolo, ovviamente fuori da qualsiasi struttura sanitaria. Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale, che é stato rimosso solo all'ospedale pediatrico "Al-Jalaa" di Tripoli. Al nosocomio é stato riscontrato che il lattante "soffriva di un grave calo di zuccheri". "Dopo un trattamento, é stato portato con la madre al Centro medico di Ayn Zara", viene aggiunto.