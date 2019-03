Yemen: Onu, ritiro da Hodeida procede lentamente Incontro tra le parti in conflitto per finalizzare i dettagli

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - Il ritiro dalla città portuale di Hodeida in Yemen sta avvenendo lentamente, ma procede. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, riferisce Arab News.



"Come mi hanno ricordato recentemente, dall'imposizione del cessate il fuoco è stato registrato il 50% di vittime civili in meno a Hodeida rispetto ai tre mesi precedenti", ha dichiarato Griffiths.



"Questo è un cambiamento ed è positivo per la gente di Hodeida, ma abbiamo bisogno di andare avanti. Abbiamo bisogno di vedere procedere rapidamente il ritiro", ha aggiunto, spiegando che le parti in conflitto si stanno incontrando quotidianamente per finalizzare i dettagli della prima fase del ritiro dal porto principale e da due minori. (ANSAmed).