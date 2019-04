Giordania: media, 11 condanne per diffusione slogan pro-Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 2 APR - La giustizia giordana ha condannato 11 persone al carcere e ai lavori forzati perché ritenute colpevoli di "fare propaganda in favore dell'Isis". Lo riferiscono oggi i media panarabi, che citano un comunicato governativo del regno hascemita.



Tra gli 11 condannati ci sono tre studenti universitari.



Assieme agli altri condannati, i tre sono stati giudicati colpevoli di aver diffuso tramite i social media slogan e affermazioni in favore dello 'Stato islamico'. La Giordania ha inasprito negli anni scorsi le misure contro chiunque simpatizzi pubblicamente e sui social media con gruppi estremisti considerati terroristici come l'Isis.(ANSAmed).