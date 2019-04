Migranti: ong, ancora nessuna notizia del barcone disperso Nave di Sea eye lo ha cercato tutta la notte, 50 a bordo

(ANSAmed) - ROMA, 3 APR - Ancora nessuna notizia del barcone con una cinquantina di migranti a bordo che aveva chiesto soccorso due giorni fa chiamando il servizio telefonico Alarm Phone. La nave Alan Kurdi della ong Sea Eye - l'unica umanitaria rimasta nel Mediterraneo centrale - li ha cercati invano tutta la note.



"La Guardia costiera libica non invia navi, non c'è un piano di ricerca. Chi spiega alla Guardia costiera libica cosa significa Search and rescue?", scrive su twitter Sea Eye, chiedendo al premier maltese Joseph Muscat di inviare un aereo per le ricerche. (ANSAmed).