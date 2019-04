Libia: 'Haftar, attaccare e liberare Tripoli'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 4 APR - Il maresciallo Khalifa Haftar ha annunciato l'"operazione per la liberazione di Tripoli" e chiede ai miliziani che la difendono di issare "bandiera bianca": lo scrivono banner della tv Al Jazeera sintetizzando un audio-messaggio del militare. Haftar annuncia, in una registrazione audio, il lancio di quella che ha chiamato operazione di liberazione di Tripoli", ha scritto l'emittente qatariota.



"Haftar chiede (...) agli abitanti di Tripoli di deporre le armi e di issare la bandiera bianca per garantirsi la sicurezza", ha sintetizzato un secondo banner della tv.



(ANSAmed).