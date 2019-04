Libia: Tripoli lancia operazione per respingere Haftar 'Wadi Doum 2', dal luogo in Ciad dove il generale fu sconfitto

(ANSAmed) - IL CAIRO, 5 APR - La nuova coalizione di milizie "Regione occidentale" ha lanciato l'operazione "Wadi Doum 2" per contrastare l'attacco del generale Khalifa Haftar a Tripoli. Lo riferiscono media libici come Libya Observer.



Il nome in codice deriva dalla pista d'atterraggio militare fatta costruire da Muammar Gheddafi nel nord del Ciad dove Haftar fu sconfitto e catturato da forze governative ciadiane nel 1987 quando all'epoca combatteva per il leader libico, ricorda il sito Libya Herald.



Intanto, la 'zona militare ovest' del governo di Accordo nazionale del premier Fayez al-Sarraj ha sostenuto di "aver potuto respingere un attacco portato da gruppi appartenenti ad Haftar nelle zone di Abu Shiba e Al Hira", ad ovest di Garian.



Lo scrive il sito Alwasat. "Erano stati riportati brevi scontri tra le due forze nella zona di Hira", scrive dal canto suo il sito Libya Herald. Di combattimenti nell'area e in altre due zone aveva riferito una fonte militare citata dal un tweet dell'emittente Al Ahrar. (ANSAmed).