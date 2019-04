Migranti: Alan Kurdi, portati a terra 2 bimbi e madri La nave si trova a circa 15 miglia da Lampedusa

(ANSAmed) - ROMA, 5 APR - Evacuazione medica per i due bambini e le rispettive madri che si trovano a bordo della Alan Kurdi.



Motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza sono salpate da Lampedusa per fare il trasbordo dei quattro passeggeri della nave di Sea Eye che si trova in acque internazionali a circa 15 miglia da Lampedusa. (ANSAmed).