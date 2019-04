Libia: raid su aeroporto di Mitiga, scalo chiuso

ROMA - Un aereo ha bombardato l'aeroporto di Mitiga, nell'est di Tripoli, l'unico scalo ancora funzionante nella capitale libica. Lo riferiscono testimoni citati da media internazionali, che non forniscono ulteriori informazioni. Dopo il raid, l'aeroporto è stato chiuso.

Secondo la tv Al Jazeera, i raid avrebbero colpito anche l'aeroporto internazionale di Tripoli, già chiuso dal 2014.

"Gli aerei che hanno bombardato l'aeroporto di Mitiga e quello di Tripoli sono decollati dalla base di Al-Watiya, nell'ovest della Libia", si legge in sovrimpressione sull'emittente qatariota riferendosi sia allo scalo finora aperto e situato 8 km a est del centro che a quello internazionale che si estende 25 km a sud.

Intanto, sono già 2.000 gli sfollati per gli scontri armati in corso nei pressi di Tripoli, "dove la situazione resta fluida e imprevedibile": lo scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) in un "aggiornamento flash" sulla situazione. "In alcune aree colpite dai combattimenti la popolazione civile non é in grado di fuggire e i servizi di soccorso non possono raggiungerla", conferma il testo.

Parigi prende le distanze da Haftar

La Francia non era in alcun modo al corrente delle intenzioni del generale libico Khalifa Haftar di marciare verso Tripoli e assicura di non avere in merito nessun "piano segreto": è quanto dichiara una fonte diplomatica francese, ribadendo il sostegno di Parigi al governo legittimo di Fayez al Serraj. "L'urgenza in Libia è proteggere la popolazione civile, ottenere il cessate il fuoco e rimettere gli attori libici intorno al tavolo", ha spiegato la fonte, assicurando che la Francia non era in alcun modo al corrente delle intenzioni del generale Haftar e smentendo qualsiasi "piano segreto" o "doppio gioco" da parte di Parigi. Al contrario, assicurano le fonti francesi, l'intenzione è "continuare a mettere il governo di Serraj al centro del gioco e tentare di giungere al termine del processo politico negoziato ad Abu Dabi" a fine febbraio. Secondo le fonti parigine, inoltre, la tenuta di una riunione a Tripoli, con l'inviato speciale dell'Onu Ghassan Salamé e dei rappresentanti di diverse fazioni armate per per ottenere il cessate il fuoco, "è attualmente in discussione ma resta ipotetico".