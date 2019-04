Libia: allarme Onu, 3400 gli sfollati di Tripoli

TUNISI - Sono 3.400 gli sfollati per gli scontri armati in corso nei pressi di Tripoli, nella Libia occidentale, dove la situazione della sicurezza "resta instabile". Lo scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) in un 'aggiornamento flash' sulla situazione nel quale si legge che circa 3.400 persone hanno lasciato le loro case a Tariq Al-Matar, Wadi Al-Gharbi, Ain Zara e Qasr Ben Gashir per aree relativamente più sicure di Tripoli, Tarhouna, Bani Waleed e Tajoura.

La maggior parte delle famiglie sfollate è ospitata da parenti e conoscenti, mentre circa 25 famiglie hanno raggiunto due rifugi collettivi a Tajoura e Ain Zara.

"Le Nazioni Unite continuano a ricevere conferma che la popolazione civile in alcune aree vicine alla linea del fronte non è in grado di scappare a causa dell'intensità dei combattimenti. In alcuni casi, le ostilità impediscono anche ai fornitori di servizi di soccorso di raggiungere la popolazione bisognosa. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per una tregua umanitaria temporanea in Libia che permetta il passaggio di civili che desiderano lasciare Tripoli e fornire assistenza umanitaria. Sono invece circa 1400 i rifugiati e migranti nei centri di detenzione, in prossimità delle aree colpite, in Ain Zara, Gharyan e Qasr Ben Gashir", scrive l'Ocha.