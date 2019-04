Libia, attacco dell'Isis: 2 morti e un rapito

IL CAIRO - L'Isis ha compiuto e rivendicato un attacco nel centro della Libia, a Fuhaqa, uccidendo due persone tra cui il presidente del consiglio comunale e rapendo il capo delle Guardie municipali. E' quanto emerge da resoconti dei siti di due media libici tra cui Libya Al-Ahrar.



Nell'attacco avvenuto la scorsa notte nella città a oltre 600 km a sud-est di Tripoli, i terroristi hanno incendiato la sede della Guardia municipale e abitazioni di alcuni poliziotti, precisa il sito della tv Libya Channel.

Nella sua rivendicazione, l'Isis ha affermato che si tratta di una "invasione" come vendetta per i territori perduti in Siria. Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo sul web.