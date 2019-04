Libia: Isis rivendica attacco, 'è vendetta per Siria'

(ANSAmed) - ROMA, 9 APR - L'Isis ha rivendicato l'attacco in Libia, nel governatorato di Jufra, affermando che si tratta di una "invasione" come vendetta per i territori perduti in Siria.



Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo sul web. (ANSAmed).