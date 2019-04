Siria: Ong, attacco suicida nel nord-ovest, 10 uccisi Nella regione di Hama, kamikaze si finge contadino su trattore

(ANSAmed) - BEIRUT, 9 APR - Un attentato suicida compiuto nelle ultime ore nella Siria nord-occidentale è costato la vita a dieci persone, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale siriano per i diritti umani (Ondus). La notizia è riferita anche da altri media siriani, secondo cui l'attacco è avvenuto nella regione di Hama, vicino alla linea del fronte tra forze russe e governative siriane e forze rivali qaidiste e delle opposizioni sostenute dalla Turchia.



Le fonti affermano che un attentatore suicida si è finto un contadino a bordo di un trattore carico di esplosivo e si è fatto saltare in aria nei pressi di un posto di blocco governativo nella località di Tayyba al Imam, a nord di Hama.



La maggior parte delle vittime sono militari e miliziani governativi. Non è possibile verificare sul terreno le informazioni in maniera indipendente. (ANSAmed).