Libia: l'Oim prosegue la attività a Tripoli, smentisce media 'Operazioni emergenza per tutte popolazioni colpite da guerra'

(ANSAmed) - TUNISI, 10 APR - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) smentisce le notizie circolate sui media a proposito della sospensione delle proprie attività in Libia.



"Oim Libia non ha sospeso le attività a Tripoli e continua le sue operazioni di emergenza sul terreno in favore di tutte le popolazioni colpite dal conflitto" si legge in un comunicato di Oim Libia. "Stiamo monitorando da vicino la situazione della sicurezza e coordinando le nostre risposte con altre agenzie delle Nazioni Unite e attori umanitari in Libia. Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei libici e dei migranti catturati negli scontri", ha detto il capo missione di Oim Libia, Othman Belbeisi. "Le nostre operazioni continuano a garantire il sostegno salvavita alle popolazioni e ai migranti sfollati a Tripoli e in tutta la Libia". "L'Oim condanna le violenze contro tutti i civili e i migranti libici e rimane la nostra priorità fornire l'assistenza umanitaria necessaria ai civili colpiti dal conflitto", conclude il comunicato. (ANSAmed)