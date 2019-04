Libia: 58 morti da inizio scontri, 6.000 sfollati da Tripoli I feriti sono 275. tra le vittime anche personale medico

(ANSAmed) - ROMA, 11 APR - E' salito a 58 morti il bilancio delle vittime degli scontri iniziati una settimana fa a Tripoli, di cui 6 sono civili. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità su Twitter. I feriti sono 275, di cui 9 civili. Tra le vittime, aggiunge l'Oms, anche due medici e un autista di ambulanza. "I pesanti scontri a fuoco e il bombardamento di artiglieria nelle zone residenziali di Ain Zara e Khalla al-Forjan si sono tradotti in un'impennata degli sfollati a Tripoli e dintorni, raddoppiati nelle ultime 48 ore a oltre 6.000 persone", scrive intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un "aggiornamento flash" sulla situazione nei dintorni della capitale.



L'Ocha precisa che a causa dei combattimenti in corso, delle restrizioni all'accesso e del fuoco indiscriminato contro i primi soccorritori, solo 58 su 580 famiglie che si sono registrate per evacuazioni dalle aree particolarmente colpite dalle ostilità potrebbero essere trasferite a posti relativamente più sicuri fino ad oggi.



Le Nazioni Unite continuano a chiedere una tregua umanitaria temporanea per consentire la fornitura di servizi di emergenza e il passaggio volontario di civili lontano dalle aree di conflitto.(ANSAmed).