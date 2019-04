Marocco, ha 22 anni la prima donna che farà il militare

(ANSAmed) - RABAT, 12 APR - Donna, 22 anni, con un posto da segretaria alla clinica universitaria di Marrakech. Hasnaa Belaziz è la prima marocchina a rispondere alla chiamata alle armi per il servizio militare obbligatorio. "Entrare in polizia è sempre stato il mio sogno - ha detto la ragazza intervistata da una tv locale - spero che questa esperienza mi dia la possibilità di prepararmi per la mia ambizione".



Volontaria, perché avendo un posto di lavoro avrebbe avuto diritto all'esonero, la giovane, originaria del sud del Marocco, occhi verdi e capelli lunghi, si è precipitata a compilare il modulo di iscrizione. L'arruolamento è previsto ai primi di settembre. (ANSAmed)