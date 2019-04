Marocco: dimissioni di massa dei medici a Tangeri

(ANSAmed) - RABAT, 19 APR - Dimissioni di massa dei medici nella regione di Tangeri, nel nord del Marocco: in 305, tutti dipendenti del servizio pubblico, hanno deciso di inviare tramite il sindacato di categoria una lettera di dimissioni collettive per protestare contro "la situazione catastrofica" del settore.



Secondo i medici la situazione attuale "non soddisfa i criteri minimi scientifici per l'esercizio della professione, né le attese dei cittadini e nemmeno gli standard internazionali".(ANSAmed).