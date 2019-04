Islam: Libano, disaccordo tra religiosi su inizio Ramadan

BEIRUT - Il Ramadan, il mese del digiuno per i musulmani in tutto il mondo, in Libano comincerà in due giorni diversi, il 5 o il 6 maggio prossimi, a seconda dei calcoli astronomici delle autorità sunnita e di due diverse scuole sciite. Come ogni anno, i media di Beirut hanno dato conto nelle ultime ore delle diverse date proposte dalla suprema autorità religiosa sunnita libanese, il Mufti Abdel Latif Derian, in accordo col Supremo consiglio sciita ma in disaccordo con l'ufficio del Sayyid Muhammad Fadlallah, influente autorità sciita libanese. La variazione di data per l'inizio di Ramadan, che durerà 28 giorni, è causata da diversi calcoli astronomici tra le varie scuole religiose dell'Islam sunnita e sciita. In Libano la rivalità tra le diverse correnti è accentuata da uno spiccato confessionalismo politico, per cui la diversa appartenenza religiosa riflette spesso anche una rivalità politica e ideologica. (ANSAmed).