Siria: Onu, altri seimila civili in campo al Hol nell'est Vicino a confine con Iraq. Già presenti 70.000 persone

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 APR - Altri seimila civili siriani sono giunti in un campo profughi nell'est della Siria al confine con l'Iraq provenienti da zone fino a febbraio controllate dall'Isis. Lo riferisce l'Onu in un comunicato diffuso oggi e di cui una copia è stata ricevuta dall'ANSA.



L'ufficio per il coordinamento delle operazioni umanitarie (Ocha) delle Nazioni Unite ha documentato l'arrivo di seimila civili, per lo più donne e bambini, nel campo di al Hol, dove sono già presenti più di 70mila persone. L'Onu denuncia la gravità delle condizioni umanitarie in cui versano gli sfollati e l'assenza di servizi essenziali in molte zone del campo, costruito negli anni '90 del secolo scorso per ospitare fino a 15mila persone.(ANSAmed).