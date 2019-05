Gaza: esercito, due razzi sparati sul Neghev (2)

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 MAG - Due giorni fa, in seguito al lancio di un altro razzo palestinese verso il sud di Israele, in varie zone del Paese sono state dislocate batterie difensive Iron Dome.



Nel sud di Israele, nella zona vicina a Gaza, viene adesso mantenuto lo stato di allerta anche perché oggi sono previste cerimonie di massa in occasione del Yom ha-Shoah, la giornata di lutto in cui il Paese ricorda le vittime dell'Olocausto.



(ANSAmed).