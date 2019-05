Marocco, Ramadan inizia martedì, 422 imam inviati in Europa Tra i predicatori anche 29 donne per preghiere notturne

(ANSAmed) - RABAT, 06 MAG - Il mese sacro di Ramadan in Marocco inizia domani, martedì 7 maggio. È il ministro degli Affari islamici ad annunciarlo con tutta l'ufficialità del caso.



Il Marocco fa parte dei paesi che, in linea con l'hadith del profeta Maometto, fanno affidamento sull'avvistamento dal territorio del quarto di luna crescente. Numerosi altri paesi, per esempio anche Arabia Saudita, Australia, Qatar e in tutta Europa, fanno partire il mese di Ramadan da oggi, lunedì. Per l'occasione il ministero degli Affari islamici del Marocco ha inviato 422 predicatori ufficiali nei paesi europei; di questi 361 sono imam e 29 mòrchidatés, cioè predicatrici donne.



Insieme assicureranno la preghiera notturna nelle moschee, "in linea con le leggi europee".



Il mese sacro del Ramadan coincide con il nono mese del calendario lunare islamico. Il digiuno è il secondo pilastro essenziale dell'islam, dopo la professione di fede (shahadah), la preghiera cinque volte al giorno (salah), la carità (zakaat) e il pellegrinaggio alla Mecca (hajj). (ANSAmed)