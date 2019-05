Parigi verso una moschea mista e con il velo facoltativo Aprirà a settembre nuovo luogo di culto battezzato 'Simorgh'

(ANSAmed) - PARIGI, 6 MAG - Si propone come un nuovo di culto "spirituale e progressista". Aprirà il prossimo settembre a Parigi una nuova moschea battezzata 'Simorgh', dal nome di un favoloso uccello della mitologia persiana, che nella mistica sufi rappresenta una guida interna per i fedeli. Per motivi di sicurezza, il luogo in cui sorgerà la moschea è ancora segreto, scrive oggi il quotidiano Le Monde, aggiungendo tuttavia che donne e uomini vi saranno accolti in uno spirito di assoluta eguaglianza, senza separazioni, sia per pregare sia per guidare la preghiera o fare un sermone.



Anche indossare o meno il velo sarà a discrezione dei fedeli, imam comprese. L'idea della moschea è di due ventinovenni, Eva Janadin e Anne-Sophie Monsinay, giunte all'Islam attraverso percorsi spirituali personali, rispettivamente nell'est della Francia e nella regione di Parigi. La prima ha fondato, tra l'altro, l'Associazione Per la Rinascita dell'Islam mutazilita, una corrente razionalista dei primi secoli che associava fortemente fede e ragione. La seconda è invece seguace della tradizione mistica del sufismo. Insieme hanno fondato, l'estate scorsa, l'associazione 'Voix d'un Islam éclairé (Vie)', da cui è nato il progetto della nuova moschea parigina. (ANSAmed).