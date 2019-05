Libia: media, abbattuto aereo delle forze Sarraj Pilota sarebbe stato catturato vivo, 'è un portoghese'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 7 MAG - Un aereo delle forze che difendono Tripoli è stato abbattuto nella zona di Hira da quelle del generale Khalifa Haftar che hanno fatto prigioniero il pilota, che affermano essere "un portoghese". Lo riferisce Al-Marsad.



L'aviazione del generale Haftar ha compiuto "raid contro postazioni e luoghi di raduno di milizie ai confini della città di Tripoli". Lo riferisce la pagina Facebook "Divisione informazione di guerra" dell'Esercito nazionale libico di cui il maresciallo é comandante generale. Le incursioni, "accompagnate da operazioni di fanteria", sono state "precise" e hanno "inflitto grandi perdite: distruzione di diversi veicoli e di depositi appartenenti a tali gruppi", aggiunge il testo riferendosi alle forze del governo del premier Fayez al-Sarraj.



Il post mette in guardia "i cittadini che abitano in queste zone a non avvicinarsi a postazioni, depositi di munizioni e blindati del nemico".(ANSAmed).