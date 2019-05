Al Maxxi, il rapporto sulla qualità di notizie esteri nei tg Domani presentazione della seconda edizione dello studio

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAG - Quattordicimila edizioni dei tg delle 7 reti generaliste visionate per un arco temporale di 5 anni (2012 - 2018) e un focus sui programmi di informazione e approfondimento sulle periferie del mondo nel 2018. E' questo il corpus di dati alla base del secondo rapporto 'Illuminare le periferie. La finestra sul mondo: gli esteri nei telegiornali italiani' che verrà presentato sabato 11 maggio al MAXXI di Roma, nell'ambito della quarta edizione del Festival dei diritti umani. Lo studio, ideato da Cospe onlus, Usigrai e Fnsi, e condotto ancora una volta dai ricercatori dell'Osservatorio di Pavia Paola Barretta e Giuseppe Milazzo, quest'anno ha anche il patrocinio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Secondo quanto riportato in una nota di Cospe Onlus, la ricerca nasce dall'esigenza di analizzare la quantità e la qualità dell'informazione rispetto alle notizie dagli esteri, per capire quali strumenti informativi possano avere i cittadini italiani per riuscire a leggere la realtà del mondo.



Accanto ad alcune conferme rispetto al precedente rapporto - secondo cui nell'informazione italiana mainstream le cosiddette periferie, siano esse geografiche o tematiche, sono "luoghi oscuri o poco illuminati che stentano a trovare l'adeguata copertura giornalistica" - ci sono anche alcune novità: le voci delle persone comuni e delle associazioni della società civile sempre più presenti e una qualità medio alta dei servizi di approfondimento proposti. Se ne parlerà sabato 11 maggio con gli autori e i promotori del report e giornalisti e rappresentanti dell'Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).



(ANSAmed).