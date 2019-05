Migranti: nave Stromboli giunta ad Augusta con 36 persone Salvati ieri da Marina militare al largo della Libia

(ANSAmed) - AUGUSTA (SIRACUSA), 10 MAG - E' arrivata in porto ad Augusta, in provincia di Siracusa, la nave Stromboli, l'unità della Marina militare con a bordo 36 migranti salvati ieri a 75 km dalla Libia da nave Cigala Fulgosi e poi trasferiti sulla Stromboli. La nave ha attraccato al pontile Nato, nel territorio di Melilli, e sono cominciate le procedure d'identificazione dei migranti, che dovrebbero essere trasferiti nell'hotspot di Messina. Poi, secondo quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte saranno distribuiti in alcuni Paesi Ue.(ANSAmed).