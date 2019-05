Migranti: media, imbarcazione con siriani fermata in Libano Intercettata in acque territoriali mentre si dirigeva a Cipro

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 MAG - Un'imbarcazione con a bordo otto siriani in fuga dal loro Paese è stata intercettata nelle acque territoriali libanesi mentre era diretta a Cipro. Tre delle persone a bordo sono state fermate e identificate, ma altre cinque si sono buttate a mare per non essere fermate dalla Guardia costiera libanese e sono al momento disperse. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, secondo cui l'imbarcazione è stata fermata di fronte alla costa di Chekka, nel nord del paese.



Il Libano ospita dal 2011 circa un milione di profughi siriani, su una popolazione totale di meno di 4 milioni di persone. Nel settembre scorso, un bambino era annegato dopo l'affondamento di una imbarcazione diretta a Cipro e su cui erano a bordo una quarantina di persone.(ANSAmed).