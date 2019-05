Turchia: 'pianificò attacco a confine Siria', 53 ergastoli Doppia autobomba fece 53 vittime, condannato Yusuf Nazik

(ANSAmed) - ISTANBUL, 13 MAG - Un tribunale turco ha condannato a 53 ergastoli aggravati (una sorta di 41 bis) Yusuf Nazik, accusato di essere la mente della doppia autobomba del maggio 2013 a Reynahli, nella provincia meridionale di Hatay al confine con la Siria, che provocò 53 vittime, tra cui 5 bambini.



Il sospetto era stato arrestato lo scorso anno nella città portuale di Latakia in Siria, sotto il controllo del regime di Bashar al Assad, e riportato in Turchia dai servizi segreti di Ankara. Secondo la autorità locali, Nazik ha confessato le sue responsabilità nella pianificazione dell'attacco. In particolare, avrebbe analizzato il luogo dove è stato perpetrato per conto dei servizi segreti di Damasco e trasportato l'esplosivo dalla Siria.(ANSAmed).