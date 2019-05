Siria, 15.000 cure gratuite a poveri grazie a Ong italiana

ROMA - Quindicimila cure gratuite sono state garantite a siriani poveri in tre ospedali del Paese grazie a un progetto voluto dal nunzio apostolico, cardinale Mario Zenari, e realizzato dall'Ong italiana Avsi. Ma il progetto, denominato 'Ospedali aperti', punta ad arrivare alle 50.000 cure gratuite entro i prossimi due anni. L'iniziativa, che sarà presentata dallo stesso cardinale Zenari il 31 maggio durante un incontro nell'ambasciata italiana presso la Santa Sede, si propone di dare una risposta alle esigenze della popolazione più bisognosa, le cui sofferenze si sono drammaticamente acuite a causa del conflitto civile che dal 2011 insanguina il Paese. Ad Aleppo le persone che non hanno accesso agli ospedali sono più di due milioni, a Damasco oltre un milione. Il progetto viene realizzato proprio in queste due città, con il potenziamento di tre ospedali non profit: l'Ospedale Italiano e l'Ospedale Francese a Damasco, e l'Ospedale St. Louis ad Aleppo.