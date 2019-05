Marocco: arriva 'Gokidok', l'Uber per i bambini Si prenota via app e accompagna i piccoli in classe

(ANSAmed) - RABAT, 27 MAG - Sarà l'Uber per i bambini. Dal prossimo settembre, con la riapertura delle scuole, il Marocco potrà contare su un nuovo servizio di trasporto: 'Goki' prenderà i piccoli studenti a domicilio per portarli a scuola, su richiesta dei genitori. Oppure li accompagnerà agli allenamenti calcio o di danza, nel pomeriggio. Achraf Zelmat, fondatore di 'Gokidok', intende fare concorrenza al trasporto scolare tradizionale ma anche al trasporto pubblico. Si parte dalla capitale per poi diffondere il servizio in tutto il Marocco. "I bus di Rabat sono in condizioni pietose - dice - toglieremo ai genitori la preoccupazione di trovare le alternative per mandare a scuola i piccoli".



Il servizio si prenota attraverso un'app che permette di pianificare un'intera settimana. Il genitore, da casa o dall'ufficio potrà seguire in tempo reale il tragitto percorso in auto dal figlio e sarà informato via sms dell'arrivo a destinazione del piccolo.



Ci sarà la possibilità anche di far accompagnare i bambini in auto da nonni o babysitter indicati dai genitori. Il costo sarà concorrenziale. Per un forfait mensile con andata e ritorno si pagherà in media l'equivalente di 130 euro. (ANSAmed).