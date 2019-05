Oim, ritardi voli umanitari mettono a rischio migranti Yemen

ROMA - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni Oim ha riferito che oltre 2.300 migranti etiopi detenuti in condizioni difficili nello Yemen, dovevano tornare nel loro Paese di origine la scorsa settimana, attraverso una operazione di otto giorni il cui inizio era programmato per sabato 25 maggio. Tuttavia, l'operazione è stata ritardata, a causa dell'annullamento delle autorizzazioni di volo. Secondo l'agenzia Onu, il ritardo minaccia la sicurezza delle migliaia di migranti detenuti nel Paese.



L'Oim ha ricordato in una nota che da metà aprile, le autorità dei governatorati di Aden, Abyan e Lahj detengono immigrati irregolari - prevalentemente provenienti dall'Etiopia - in luoghi di detenzione improvvisati. Nel suo picco, circa 5.000 persone sono state trattenute in due stadi sportivi e un campo militare, senza l'accesso a servizi di base. Come parte del suo pacchetto di sostegno ai migranti in difficoltà, l'Oim offre assistenza al rimpatrio nell'ambito del programma dei ritorni volontari umanitari. L'Oim aveva ottenuto l'approvazione dalle autorità competenti per far partire i voli di ritorno ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, sabato 25 maggio, con un volo programmato ogni giorno fino al 2 giugno. Tuttavia, il governo dello Yemen ha rinviato la partenza del primo volo.



Per l'Oim, questo ritardo nei trasferimenti minaccia la sicurezza di oltre 2.300 migranti che continuano a essere detenuti in condizioni non compatibili con gli standard concordati a livello internazionale, esposti a gravi rischi per la salute. L'agenzia Onu riporta che all'inizio di questo mese, almeno 14 migranti detenuti a Lahj sono morti a causa di complicazioni legate alla diarrea acquosa acuta. "Vite sono andate perse a causa delle malattie provocate dalle spaventose condizioni di detenzione e un giovane che ha ricevuto un colpo d'arma da fuoco mentre era detenuto probabilmente non camminerà mai più", ha detto Mohammed Abdiker, direttore delle operazioni e delle emergenze dell'Oim a Ginevra. "I ritardi dei voli stanno mettendo a rischio migliaia di vite dei migranti, e stiamo sollecitando i leader della Coalizione e il governo dello Yemen ad approvare urgentemente questi voli, assicurando che tutti coloro che hanno bisogno di tornare a casa lo facciano con sicurezza e dignità".