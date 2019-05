Iraq: tv, 188 figli di foreign fighters turchi ad Ankara

BEIRUT - Le autorità irachene hanno consegnato a quelle turche 188 minori, figli di membri dell'Isis di nazionalità turca. Lo riferisce la tv irachena al Sumariya con una scritta in sovrimpressione, citando il portavoce del palazzo di giustizia di Baghdad.



Citato dalla tv, il giudice iracheno Abdel Sattar Bayraqdar ha precisato che dei 188 minori c'è una piccola percentuale di ragazzi che hanno scontato la loro pena in prigione perché ritenuti colpevoli di essere entrati illegalmente nel paese. In Iraq un minore può essere ritenuto colpevole di un crimine a partire dall'età di nove anni.