Migranti: Slovenia, 36 illegali fermati a confine Croazia

(ANSAmed) - LUBIANA, 31 MAG - Proseguono i tentativi di attraversamento illegale lungo il confine fra Croazia e Slovenia. La notte scorsa la polizia slovena del distretto di Capodistria ha fermato 36 persone, la maggior parte delle quali originarie del Bangladesh, tra Ilirska Bistrica, Cosina, Pirano e Capodistria che cercavano di attraversare in modo illegale il confine fra i due paesi.



Solo otto migranti hanno presentato domanda di protezione internazionale, mentre per gli altri sono state avviate le procedure per riconsegnarli alle autorità croate.



La polizia ha fermato un cittadino croato e uno albanese in relazione a questo episodio, accusati di favoreggiamento all'immigrazione illegale. (ANSAmed).