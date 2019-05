Palestinese ucciso a posto controllo Israele Media, anche altro ferito a sud Betlemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAG - Un giovane palestinese di 15 anni è stato ucciso oggi a sud di Betlemme in Cisgiordania a un check point israeliano. Lo riferiscono i media palestinesi, citando fonti mediche secondo cui c'è un secondo ferito che versa in gravi condizioni. In base all'agenzia Maan i due erano arrivati al posto di controllo per poi recarsi a pregare sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme nell'ultimo venerdì di Ramadan. Non ci sono al momento informazioni da parte delle autorità israeliane. (ANSAmed).