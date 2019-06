Siria: raid notturno Israele colpisce base Iran, 5 morti Colpita una base contenente depositi di armi a Tayfur

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 GIU - Israele ha lanciato missili contro una base dell'aviazione nel centro della Siria dopo che ieri mattina aveva attaccato un'altra base nel sud del Paese, causando la morte di 10 persone. Lo riferisce la tv di Stato siriana.



Il raid israeliano ha colpito una base delle forze iraniane e di quelle governative siriane (Tayfur, nota anche come T4), contenente depositi di armi scaricate da aerei cargo provenienti dall'Iran e che atterrano regolarmente nella base. Le vittime del raid sono cinque, tra cui soldati siriani, secondo quanto reso noto dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.(ANSAmed).