Migranti: Alarm Phone, barca in pericolo con 50 naufraghi Imbarcazione a largo Libia, a bordo due persone incoscienti

(ANSAmed) - ROMA, 4 GIU - "Barcone in difficoltà: questa mattina siamo stati allertati da una barca di legno con 50 persone in pericolo davanti alla Libia. Sta entrando acqua nell'imbarcazione, due persone sono incoscienti. Le autorità sono informate, finora non c'è stato alcun salvataggio. Non lasciateli affogare". E' quanto segnala Alarm Phone in un tweet.(ANSAmed).