Gaza: ancora lanci di palloni incendiari, fuoco nel Neghev Israele estende aree di pesca per palestinesi di Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 GIU - Malgrado la tacita tregua fra Israele e Hamas, sono proseguiti anche ieri i lanci di palloni incendiari da Gaza verso il Neghev. Almeno quattro incendi sono stati appiccati da quei palloni in campi agricoli israeliani, provocando danni materiali ma non vittime.



Nel frattempo, alla luce della degradata situazione sociale a Gaza, Israele ha autorizzato ieri la estensione a 15 miglia delle zone di pesca per i pescatori della Striscia. Ma secondo Haaretz dirigenti di Hamas accusano Israele di non aver ancora realizzato una serie di impegni che a loro parere aveva accettato settimane fa con l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Hamas in particolare si attende che siano facilitati l'ingresso a Gaza di ulteriori aiuti economici dal Qatar e l'avvio di progetti umanitari. In caso contrario, avvertono, riprenderanno le manifestazioni di massa sul confine. (ANSAmed).