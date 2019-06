Migranti: Alarm Phone, barca con 75 in mare da 36 ore

ROMA - Un barcone con 75 migranti a bordo si trova da oltre 36 ore nel Mediterraneo centrale, in acque Sar maltesi e necessita di un soccorso immediato in quanto le persone a bordo sono stremate. La denuncia arriva da Alarm phone che ha avuto un contatto con le persone a bordo. "Le persone a bordo ci dicono di aver passato 36 ore in mare - scrive in un tweet il servizio telefonico - sono stravolti, affamati, assetati e non intravedono imbarcazioni di salvataggio". Secondo Alarm Phone il centro di coordinamento di Malta "ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per intervenire" ma "da ore rifiuta di farci sapere se hanno avvisato la barca e se hanno lanciato un'operazione di soccorso".