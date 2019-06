Migranti: Ong, gommone naufraga al largo Libia

ROMA - Un gommone carico di migranti sarebbe naufragato al largo della Libia, ad una cinquantina di miglia a nord di Garabulli. Lo scrive su twitter la Ong Sea Watch rilanciando una foto scattata da uno dei velivoli dei piloti volontari in cui si vede un gommone semisgonfio e diverse persone in mare. "Molte persone in acqua, alta probabilità di dispersi e morti annegati" scrive Sea Watch affermando che è stato lanciato l'sos al quale hanno risposto due mercantili e la Guardia Costiera Libica, che si trova già sul posto.