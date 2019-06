Siria: Save the children, 61 bambini uccisi a Idlib

ROMA - È salito a 61 il bilancio dei bambini che hanno perso la vita a Idlib in seguito all'escalation di violenze in corso nella Siria nord-occidentale - riferisce Save the Children - mentre più di 300.000 persone, da inizio maggio, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per sfuggire ai combattimenti. Le famiglie che hanno visto morire i propri figli sono sconvolte e a causa dei continui attacchi non riescono neanche a dare sepoltura ai loro bambini. In base a quanto documentato da Hurra Network, partner locale di Save the Children, dei 61 bambini uccisi negli ultimi due mesi a Idlib 11 si trovavano a scuola, 25 erano in casa, 10 al mercato, 2 in un campo profughi, 1 bambino ha perso la vita quando un bombardamento ha colpito l'ospedale in cui era ricoverato, mentre un altro è morto in seguito al contatto con un'arma inesplosa nascosta.

Secondo le Nazioni Unite, le recenti violenze a Idlib hanno inoltre provocato tra le 160 e le 300 vittime tra i civili. Nell'area a nord di Hama e in quella a sud di Idlib, da inizio maggio, 35 scuole sono state danneggiate e si stima che 70.000 bambini in età scolare abbiano attualmente necessità di ricevere supporto educativo.