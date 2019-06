Il Marocco torna all'ora solare a partire da domenica L'ora legale era entrata in vigore solo per il Ramadan

(ANSAmed) - RABAT, 6 GIU - Il Marocco torna all'ora solare (GMT + 1) da domenica. Con la fine del Ramadan, il mese sacro del digiuno, il Paese maghrebino deve portare le lancette dell'orologio un'ora avanti. Domenica 9 giugno, alle 2:00 del mattino bisognerà aggiornare gli orologi e spostare la lancetta sulle 3:00. Il cambiamento, deciso dal ministero degli Affari islamici, era entrato in vigore il 5 maggio scorso, per avvicinare di un'ora la rottura del digiuno. Da ottobre 2018 il Paese ha deciso di non aderire più all'ora legale, tranne che nel periodo di Ramadan.(ANSAmed).