Libia: media, raid Haftar su aeroporto Tripoli Mitiga

TUNISI - Un drone dell'aviazione del generale dell'Est Khalifa Haftar ha bombardato l'aeroporto di Tripoli Mitiga, l'unico scalo ancora funzionante nella capitale libica. Lo rende noto il The Libya Observer aggiungendo che secondo alcune fonti l'obbiettivo del raid sarebbe stato un vecchio Mig della sezione militare dell'aeroporto. I voli civili non ne hanno in alcun modo risentito, scrive il The Libya Observer su twitter.



"Il bombardamento dell'aeroporto di Mitiga interviene quando è stato organizzato un ponte aereo da Tripoli a Ghat per trasportare aiuti e rifornimenti di emergenza alle persone colpite dalle inondazioni a Ghat", si legge sull'account twitter della 'Operazione Vulcano di rabbia' del governo di accordo nazionale di Tripoli, precisando che "l'attacco aereo del fuorilegge e criminale di guerra Haftar può ritardare la preparazione e la spedizione degli aiuti".