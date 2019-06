Migranti: ancora tensione in centro accoglienza Bosnia Ieri un centinaio di migranti coinvolti in rissa, feriti

(ANSAmed) - SARAJEVO, 6 GIU - Persistono le tensioni nel centro di accoglienza Miral di Velika Kladusa, nel nord-ovest della Bosnia, anche se non si sono registrati incidenti gravi tra i migranti dopo la rissa di massa avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, conclusa con feriti e arresti. I media locali diffondono fotografie e filmati di migranti pachistani che aggrediscono algerini e marocchini e impediscono loro di entrare nel centro. Armati di spranghe di metallo e altri oggetti, gruppi di pachistani girano per le strade di Velika Kladusa evidentemente in cerca degli avversari. La polizia monitora la situazione e tra la popolazione locale vi è preoccupazione.(ANSAmed).