Migranti: Serbia, afghano ucciso in una rissa a Belgrado 25 anni, accoltellato in tafferugli fra migranti

(ANSAmed) - BELGRADO, 6 GIU - Un migrante afghano è stato ucciso ieri sera a Belgrado nel corso di una rissa scoppiata fra profughi. Come riferiscono i media, la vittima è un uomo di circa 25 anni accoltellato durante la rissa, avvenuta in una zona centrale della capitale. La polizia indaga per individuare il responsabile dell'omicidio. (ANSAmed).