Yemen: Huthi, prese più di 20 postazioni lealiste nel sud Attacchi in regione Najran contro forze guidate da sauditi

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 GIU - Gli insorti sciiti yemeniti Huthi, considerati vicini all'Iran, hanno oggi annunciato di aver conquistato postazioni militari delle forze lealiste sostenute dall'Arabia Saudita. Citato dall'agenzia yemenita Saba, controllata dall'insurrezione, il portavoce degli Huthi, Yahya Sarai, ha detto che gli attacchi a sorpresa sono stati compiuti nella regione sud-occidentale di Najran, tra la capitale Sanaa in mano agli Huthi e il porto di Aden controllato dai lealisti. Il portavoce ha aggiunto che negli attacchi più di 20 postazioni lealiste sono state conquistate e che più di 200 unità delle forze filo-Riad sono state uccise. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno. Finora l'Arabia Saudita e la Coalizione guidata da Riad non hanno commentato la notizia. (ANSAmed).