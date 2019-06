Migranti: Frontex, situazione migliora,Egeo rotta principale Direttore Leggeri, ma la Ue resterà sotto pressione per decenni

(ANSAmed) - BERLINO, 11 GIU - La situazione dell'immigrazione clandestina verso la Ue "è migliorata in modo significativo. In totale, abbiamo registrato circa 30.000 attraversamenti irregolari di confine nell'Ue dall'inizio dell'anno. La maggior parte in Grecia, dove i migranti stanno attraversando il confine dalla Turchia, o attraverso il mare. Il Mar Egeo è di nuovo il percorso numero uno". Lo dice il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, il quale, in una intervista alla Welt, sottolinea che "la Turchia ha assicurato la tenuta rispetto alla Siria". In ogni caso, sottolinea il capo dell'agenzia Ue sull'immigrazione, "l'Unione europea resta sotto pressione, e lo resterà nei prossimi decenni. Pertanto, l'Ue e i suoi Stati membri devono anche collaborare strettamente con i paesi di origine per rendere lì la vita più vivibile. La politica non dovrebbe limitarsi alla sola protezione delle frontiere".



Quanto al Mediterraneo, Leggeri sottolinea che l'obiettivo dell'Ue "è avere un centro di soccorso a Tripoli, in modo che i migranti salvati in mare possano essere portati lì e trattati adeguatamente. Serve una guardia costiera libica ben addestrata, e ne sosteniamo la formazione. Ma ciò sarà possibile solo se la situazione in Libia si stabilizzerà e i diritti fondamentali della popolazione saranno rispettati". "La formazione che offriamo alla Libia - ricorda il direttore di Frontex - si concentra non solo sulla ricerca e il salvataggio della zona di salvataggio di competenza di quel Paese, ma anche sulla lotta contro la tratta di esseri umani a terra e in mare e sul rispetto dei diritti umani".(ANSAmed).