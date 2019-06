Media: a Sofia congresso mondiale delle agenzie stampa Presidente Radev, 'verità spesso annega in mare notizie false'

(ANSAmed) - SOFIA, 13 GIU - "Oggi la verità spesso annega in un mare di notizie false, il cui effetto distruttivo potrebbe superare quello delle bombe e dei missili". Lo ha dichiarato oggi il presidente bulgaro, Rumen Radev, nel suo discorso di apertura alla sesta edizione del Congresso mondiale delle agenzie di stampa in corso a Sofia. Radev ha osservato che il motto del forum, 'Il futuro delle notizie', "riguarda in realtà il futuro dell'umanità". A suo dire, "la digitalizzazione ha cambiato la nostra percezione del mondo", perché l'informazione è in abbondanza, "ma in realtà quella genuina è la 'merce' che scarseggia di piu'". Il presidente ha poi rilevato che le agenzie di stampa professionali e i media in generale "affrontano crescenti problemi finanziari, che potrebbero portare alla dipendenza politica ed economica minando gli standard professionali ed etici". Nel corso dei lavori del Congresso, i 200 delegati di oltre 100 paesi del mondo hanno discusso le tendenze, le sfide e le opportunità per le agenzie di stampa. Al centro dei dibattiti anche la lotta alla disinformazione, i programmi digitali per la verifica dei fatti, il ruolo attuale della professione giornalistica e lo sviluppo di un sistema di 'immunizzazione' contro le fake news. (ANSAmed).