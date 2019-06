Siria: Ong, bombe su festa nunziale, 13 morti Ondus,colpi mortaio gruppi jihadisti, uccisi 5 bambini e 4 donne

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 GIU - Tredici civili, tra cui cinque bambini e quattro donne, sono rimasti uccisi durante dei bombardamenti di artiglieria compiuti da gruppi armati anti-regime in Siria, nella zona di Aleppo, dove è stato centrato il luogo di una festa nunziale. Le notizie provenienti dal terreno avevano ieri riferito di una decina di uccisi, senza precisare che si trattava di donne o bambini presenti a una festa di nozze. Oggi l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) afferma che non meglio precisati "gruppi jihadisti" hanno sparato colpi di mortaio centrando una palazzina nella località di Wadihi, vicino ad Aleppo, dove erano in corso festeggiamenti per un matrimonio.(ANSAmed).