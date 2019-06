Gaza: media, ritardi nella distribuzione di aiuti del Qatar Nelle Striscia attesa delegazione intelligence egiziana

(ANSAmed) - GAZA/TEL AVIV, 19 GIU - Incontra difficoltà la distribuzione alle famiglie bisognose di Gaza di fondi del Qatar introdotti domenica nella Striscia nel contesto di accordi informali di cessate il fuoco fra Hamas ed Israele. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Maan 109 mila famiglie contano di ricevere in questi giorni dall'emissario del Qatar 100 dollari ciascuna. Ma a quanto pare Israele ha espresso obiezioni nei confronti di 5.000 famiglie, in apparenza legate all'ala militare di Hamas. Se l'ostacolo sarà superato, la distribuzione degli aiuti dovrebbe riprendere in giornata. Nei prossimi giorni è attesa a Gaza una delegazione dell'intelligence egiziana, incaricata di verificare l'attuazione delle intese fra Hamas ed Israele. Misure di sicurezza, scrivono i media, sono state adottate per proteggere i funzionari egiziani da estremisti islamici che potrebbero minacciarli in seguito alla morte in carcere al Cairo dell'ex presidente Mohammad Morsi. (ANSAmed).