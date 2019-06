Sovranismi, ambiente, libertà stampa in giornate studi Med A Lecco tre giorni riflessioni nell'Agorà del Mediterraneo

(ANSAmed) - NAPOLI, 19 GIU - L'avanzata dei sovranismi e dei populismi, l'equilibrio tra difesa delle identità locali e tentazioni nazionaliste, l'ambiente, la libertà d'informazione sotto attacco a rischio. Sono questi alcuni degli argomenti che al centro della tre giorni di riflessioni della terza edizione dell'Agorà del Mediterraneo, un week end di studio attorno al Mare Nostrum in programma dal 28 al 30 giugno a Barzio, in provincia di Lecco. Le giornate internazionali di studio sono organizzate dall'Associazione Centro Orientamento Educativo (COE) per analizzare i fenomeni spesso epocali che si incrociano intorno alle coste del Mare di Mezzo. Si comincerà venerdì, con la proiezione del film "Une saison en France" del regista ciadiano Mahamat-Saleh Haroun: la storia di un uomo il cui progetto di una vita migliore si scontra con la politica delle frontiere chiuse. Nella mattina di sabato 29 giugno al centro del dibattito ci sarà il difficile equilibrio tra difesa delle identità locali e tentazioni nazionaliste. Dopo la relazione dell'europarlamentare Brando Benifei, che spazierà dalla questione catalana al modello identitario "per esclusione" dell'Ungheria, ci sarà spazio per la riflessione su due casi scottanti: la giornalista bosniaca Azra Nuhefendić interverrà su "L'islam dei Balcani, un'occasione mancata?", mentre Davide Romano, della sinagoga Beth Shlomo di Milano, delineerà "l'ombra di un nuovo antisemitismo". Nel pomeriggio i panel tematici con uno sguardo sul Mediterraneo anche dal punto di vista ambientale: Simone Nuglio di Legambiente parlerà con lo scrittore Dino Ticli delle microplastiche. Gli altri due focus saranno su Siria e Afghanistan, nel centenario dell'indipendenza. La giornalista e scrittrice Susan Dabbous dialogherà con Valentina Sala sul suo libro La ragazza di Homs (Castelvecchi), mentre il regista afghano Amin Wahidi, intervistato da Romina Vinci, racconterà la storia del suo popolo perseguitato, quello degli hazara.



Sul tavolo anche la libertà di informazione nei Paesi del Mediterraneo che, spiega Chiara Zappa, coordinatrice scientifica dell'Agorà, "sta subendo dei colpi sempre più duri, sulla scia dei conflitti, delle rivoluzioni represse, del consolidamento di regimi autoritari. Raccontare i fatti senza condizionamenti è oggi rischioso, come dimostrano i casi di reporter che hanno pagato con la vita la ricerca della verità e le vicende di giornalisti intimiditi dalla criminalità organizzata o dalla galassia neonazista». A confrontarsi sulla sfida di tutelare la libertà di stampa quale elemento irrinunciabile per una democrazia compiuta saranno il giornalista libico Farid Adly, Susan Dabbous, l'editorialista del Corriere della Sera Antonio Ferrari e la giornalista turca Fazila Mat. Si parlerà anche di migrazioni con le storie di semplici cittadini che hanno deciso di aprire le porte delle loro case a chi arriva in Europa.



(ANSAmed).