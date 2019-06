Egitto: sospesi tutti i voli in mongolfiera sopra Luxor Dopo che il vento ha spinto 11 turisti ad atterrare nel deserto

(ANSAmed) - LUXOR, 21 GIU - L'Egitto ha oggi sospeso tutti i voli in mongolfiera sopra i siti archeologici di Luxor, dopo che ieri un forte vento ha portato 11 turisti fuori rotta e li ha infine costretti ad un atterraggio di fortuna nel deserto.



Le autorità locali hanno quindi precisato che i voli non riprenderanno fino a quando le indagini sull'incidente non saranno state completate. I turisti - cinque indiani, quattro cinesi, un britannico e un egiziano - erano in volo sulle antiche rovine quando un forte venti li ha spinti verso ovest, sul deserto. Il loro pilota è poi riuscito a riprendere il controllo della mongolfiera, e sono così infine potuti atterrare sani e salvi, nel deserto. I voli in mongolfiera sulle rovine di Luxor sono piuttosto popolari. Ogni giorno, vi accedono circa 360 turisti. (ANSAmed).